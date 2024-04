Couverture maximale de votre sol : ne manquez aucun endroit

Le robot utilise la navigation laser à 360° (LiDAR) pour scanner toutes les pièces et créer une carte précise en un rien de temps. Cette carte est interactive et peut être exploitée via l’application Philips HomeRun pour créer un plan de nettoyage sur mesure pour votre espace domestique. Créez et stockez des cartes détaillées pour jusqu’à 5 étages de votre maison. Des algorithmes intelligents aident le robot à trouver le parcours le plus efficace d’une pièce à l’autre et autour des meubles, mais aussi à atteindre les coins les plus reculés et à se rapprocher des murs afin de ne manquer aucune zone.