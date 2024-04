Bepaal waar de robot mag schoonmaken

Met de intuïtieve app kun je precies bepalen waar de robot mag schoonmaken. De robot is ontworpen om geen enkel gebied te missen. Een No-Go-zone is een oplossing voor die gebieden waar de robot niet nodig is. Een virtuele muur zet een denkbeeldige lijn in je huis die de robot niet overschrijdt. Stel No-Mop-zones op de kaart in en bewaar deze, zodat de robot tijdens het dweilen van de vloer niet over tapijten en vloerkleden gaat.