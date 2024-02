Charge USB-A, adaptateur non inclus. Emballage sans plastique.

Chez Philips, nous favorisons le développement durable pour tous les aspects de la création de produits. Cet emballage est recyclable et ne contient pas de pièces en plastique. Notre ambition est de réduire le gaspillage et de minimiser le nombre d'adaptateurs USB que nous mettons sur le marché. Si vous avez besoin d'un adaptateur, contactez-nous via le Service Consommateurs Philips : www.philips.com/support