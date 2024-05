L'immersion en toute liberté

Pour le travail comme le jeu, ce casque à réduction de bruit sans fil vous accompagne tout au long de la journée ! La réduction de bruit adaptative et le design circum-aural confortable permettent une immersion totale. Le son est riche et détaillé, et le réglage de faible latence est idéal pour les jeux et les films. Voir tous les avantages