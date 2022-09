Aucun souci : jusqu'à 28 h d'autonomie avec le boîtier

Les charges quotidiennes ne sont plus un souci. Profitez de 7 heures d'autonomie plus 21 heures supplémentaires grâce au boîtier. Replacez les écouteurs dans le boîtier et ils se rechargeront entièrement en 2 heures. S'il vous faut plus d'énergie, une charge de seulement 15 minutes vous apporte une heure supplémentaire. Le boîtier peut être chargé sans fil ou via USB-C.