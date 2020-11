De l'audio énergisant et 6 heures d'autonomie avec la fonction cardiofréquencemètre

Courez plus vite. Sautez plus haut. Tapez plus fort. Profitez d'un son clair, de basses puissantes et d'une autonomie de 6 heures, même lorsque vous surveillez votre fréquence cardiaque. La charge se fait en 2 heures grâce au connecteur USB-C, et une charge rapide de 15 minutes procure une heure d'autonomie.