Contrôle de l'humidité et de la température idéales

Un accessoire thermomètre/hygromètre est inclus de manière à pouvoir contrôler et maintenir le taux d'humidité et la température de la chambre de bébé (idéalement comprise entre 16 °C et 20 °C avec un taux d'humidité relative de 40 % à 60 %).