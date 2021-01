Les tasses Philips Avent suivent le développement de votre enfant

Apprendre à boire tout seul est une étape importante du développement des enfants. Nous nous efforçons de rendre la transition du sein ou du biberon à la tasse d'apprentissage aussi facile et confortable que possible. Nous collaborons avec des professionnels de santé pour faire en sorte que chacun de nos biberons et chacune de nos tasses stimule et accompagne l'évolution de la motricité et des compétences de votre enfant. Ainsi, qu'il boive avec une tétine, un bec souple ou dur, une paille, ou encore directement au bord 360°, vous pouvez être assuré que le produit utilisé a été créé en prenant en compte son développement. Toutes nos solutions sont de haute qualité, et bien entendu sans BPA (0 % BPA).