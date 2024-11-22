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Philips AventSCF244/00 Sucette ultra air

SCF244/00

3.1

| (17) Avis

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3.1

sur 6

17

Avis

22/11/2024

Deutschland

Deutschland

Super

Ich benutze den Luftfilter nun schon seit über einem halben Jahr und bin sehr zufrieden mit der Filterleistung. Das Gerät inklusive der Filter sind einfach in der Handhabung und die Filter tun das was sie nun mal tun sollen. Die Luft filtern! Habe zuhause einen Hund und habe das Gerät im Schlafzimmer stehen und permanent eingeschaltet.

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Cet avis concerne le produit Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA

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14/07/2022

Deutschland

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Tolles Gerät- einwandfrei

Eigentlich habe ich mir den Luftreiniger zwecks meines Hundes angeschaft- dieser leidet im Frühling immer unter einer Pollenallergie. Hinzu kommt jetzt noch, dass ein neues Familienmitgled allergisch auf meinen Hund reagiert. In beiden Fällen leistet der Luftreiniger beste Arbeit. Symptome sind dank des Luftreinigers weg Ebenso in der Corona Krise - Infizierte und Gerät in einem Raum und schon hat man eine Sorge weniger. Gerät läuft regelmässig und die Luft ist rein. Möchte ihn nicht missen

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28/12/2020

Deutschland

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Acheteur vérifié

Das Produkt erfuellt die Aufgaben vollkommen.

Es reinigt die Luft , ist einfach zu bedienen und leise.

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