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Arrêté
SCF244/00
3.1
sur 6
17
Avis
ZeroBerlin
22/11/2024
Deutschland
Super
Ich benutze den Luftfilter nun schon seit über einem halben Jahr und bin sehr zufrieden mit der Filterleistung. Das Gerät inklusive der Filter sind einfach in der Handhabung und die Filter tun das was sie nun mal tun sollen. Die Luft filtern! Habe zuhause einen Hund und habe das Gerät im Schlafzimmer stehen und permanent eingeschaltet.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA
Oui, je recommande ce produit
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Zähnchen_22
14/07/2022
Deutschland
Tolles Gerät- einwandfrei
Eigentlich habe ich mir den Luftreiniger zwecks meines Hundes angeschaft- dieser leidet im Frühling immer unter einer Pollenallergie. Hinzu kommt jetzt noch, dass ein neues Familienmitgled allergisch auf meinen Hund reagiert. In beiden Fällen leistet der Luftreiniger beste Arbeit. Symptome sind dank des Luftreinigers weg Ebenso in der Corona Krise - Infizierte und Gerät in einem Raum und schon hat man eine Sorge weniger. Gerät läuft regelmässig und die Luft ist rein. Möchte ihn nicht missen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA
Oui, je recommande ce produit
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Mutschibur
28/12/2020
Deutschland
Acheteur vérifié
Das Produkt erfuellt die Aufgaben vollkommen.
Es reinigt die Luft , ist einfach zu bedienen und leise.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA
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