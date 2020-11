Conception adaptable

Les protège-mamelons sont disponibles en deux tailles, pour une meilleure adéquation avec votre sein. Les petits conviennent aux mamelons à partir de 12 mm de diamètre, et les moyens conviennent à ceux mesurant jusqu'à 21 mm. Pour trouver votre taille, installez-vous confortablement et placez l'un des orifices sur votre mamelon. Tournez le protège-mamelon dans le sens des aiguilles d'une montre tout en insérant votre mamelon dans le tunnel. Tendez ensuite la collerette autour de l'aréole. Si le mamelon est à 2 mm de la silicone, la taille est correcte. Conseil : c'est la taille du mamelon et non de l'aréole qui importe. Vous hésitez ? Demandez l'aide d'un professionnel de la santé.