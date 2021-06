Écran couleur LCD TFT 17,8 cm (7") de qualité pour un confort visuel garanti

L'afficheur LCD couleur haute résolution donne vie à vos images. Il affiche vos plus belles photos comme s'il s'agissait d'impressions de haute qualité et diffuse vos films et musiques préférés en reproduisant des couleurs riches et vives et des détails plus vrais que nature.