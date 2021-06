Lecture de DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW et (S)VCD

Le lecteur Philips prend en charge la plupart des DVD disponibles sur le marché. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW et (S)VCD peuvent être lus avec ce lecteur. DVD+/-R est une abréviation désignant un lecteur de DVD capable de lire les deux formats courants de DVD inscriptibles. De la même manière, DVD+/-RW désigne la prise en charge des deux formats courants de disques réinscriptibles. SVCD signifie « Super Video CD ». La qualité d'un SVCD est supérieure à celle d'un VCD : doté d'une plus haute résolution, le SVCD produit des images beaucoup plus nettes.