Tweeters à dôme souple pour un son ample et naturel

Grâce à l'utilisation de tweeters à dôme souple, les hautes fréquences sont très détaillées et précises. Il s'agit d'une technologie inaugurée par Philips dans les années 60, et adoptée depuis pour la grande majorité des enceintes haut de gamme. La présentation spatiale très ouverte doit beaucoup à ces tweeters caractérisés par une directionnalité et une distorsion très faibles par rapport aux systèmes utilisant uniquement des haut-parleurs à gamme étendue. Le son est ample et naturel, quelle que soit la position de l'auditeur dans la zone d'écoute.