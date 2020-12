Boombox portative rétro

Cette boombox portative de style rétro a non seulement du style, mais diffuse de la musique avec un son plus puissant et de meilleure qualité. La technologie Bass Reflex produit des basses plus profondes et percutantes, tandis que la connectivité CD-MP3 et USB vous donne toutes les options nécessaires pour tirer le meilleur de votre collection musicale. Voir tous les avantages