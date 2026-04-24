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Tondeuse de précision DualCut
Tête de rasage de précision
Entièrement lavable, pile AA
3 sabots de précision
La tondeuse de précision de 21 mm vous permet de créer et de sculpter de manière uniforme votre barbe (barbe de 3 jours, bouc, pattes, cou ou moustache) avec une excellente visibilité et une grande maîtrise.
La technologie avancée DualCut associe un élément de coupe doublement aiguisé à un mouvement avec moins de frottements.
Le rasoir à grille de précision 21 mm est muni d'une technologie à grille qui respecte la peau. Il est plus précis qu'un rasoir à lame sur les surfaces étroites, pour un rasage impeccable, même dans les zones difficiles d'accès.
4.2
sur 6
57
Avis
85%
recommandent ce produit
NorthE
24/04/2026
France
Acheteur vérifié
Pratique - Petit - Précis - Polyvalent
Excellent rapport qualité prix. Appareil petit, maniable, coupe efficace, passe partout sur le corps antidérapant. Je l'utilise plusieurs fois par semaine. Tonte à 0mm et à 5 mm de précision, puis finition avec la tête rasoir. Je l'utilise aussi pour le contour des oreilles lorsque je me coupe les cheveux. Utilisable aussi bien pour homme que pour femme
Avantages
- Le prix. - La prise en main est rapide et l'ergonomique est bonne. - Pas de câble, puisque la tondeuse fonctionne avec une pile - Pour se raser en appoint d'un "vrai" rasoir, elle fait très bien le travail, puisque la tondeuse est fournie avec une tête
Contre
Aucun problème
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 1000 MG1100/16 Accessoire tondeuse barbe précision ultime
Date of Use 2026-01-30
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 1000 MG1100/16 Accessoire tondeuse barbe précision ultime
Date of Use 2026-01-30
BEBEse
13/09/2023
France
Acheteur vérifié
Facile à utiliser !
Bonne prise en main, trois choix judicieux de hauteur de coupe, précision du rasage et facile à nettoyer.
Avantages
Facile et précis.
Contre
RAS
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 1000 MG1100/16 Accessoire tondeuse barbe précision ultime
Oui, je recommande ce produit
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Pascual50
01/05/2023
France
Partie de promotion
Très pratique à utiliser au quotidien
Très bonne prise en main, l'appareil est léger, et permet d'atteindre les zones avec précision
Avantages
légèreté
Contre
aspect plastique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 1000 MG1100/16 Accessoire tondeuse barbe précision ultime
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 1000 MG1100/16 Accessoire tondeuse barbe précision ultime
Par rapport au précédent modèle Philips