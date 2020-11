Lignes et contours précis

La TONDEUSE MULTISTYLES Philips Series 1000 offre toute la puissance et la précision nécessaires pour tondre, sculpter et raser votre barbe. La technologie DualCut et les différents sabots vous permettent de tondre et tailler votre barbe de façon uniforme, tandis que le rasoir de précision vous permet de définir des lignes et contours parfaitement nets. Voir tous les avantages