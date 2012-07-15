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Arrêté
10 W
La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.
Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.
Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.
4.2
sur 6
24
Avis
96%
recommandent ce produit
quentin597
15/07/2012
France
le produit est excellent
Ceci est un très bon produit pas trop cher donc ceci est un bon produit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM166 Microchaîne classique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM166 Microchaîne classique
Jess123455695
14/10/2022
United Kingdom
Lasted me over 10 years
Absolutely amazing. Lasted me since i was a kid, proper good sterio
Avantages
Aux cd radio
Contre
Not bluetooth
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM166 Micro Hi-Fi System
Oui, je recommande ce produit
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Jamacuco1810
08/09/2020
España
Sin palabras, magnífica!!!!
Es superligera y fácil de manejar. El modelo me lo compré hace ya 11 años, y todavía no ha pisado ningún taller de electrónica. He salido muy feliz con la philips mcm 166,es uno de los últimos modelos de microcadena que ha salido sin defectos. Ya a partir de 2010 me compré otro modelo de philips y ahí empezó la pesadilla de los constantes saltos de pistas en cds, cosa que la philips mcm 166 no hace,y es fabricado en 2009. Yo le doy el máximo de estrellas porque lo vale, una philips como las de antes,así es la mcm 166,muy duradera y de calidad óptima.
Avantages
Todo
Contre
Nada
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM166 Microcadena clásica
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM166 Microcadena clásica