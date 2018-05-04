Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
MCD388/12
Caisson de basses sans fil
Fixation murale
Le lecteur Philips est compatible avec la plupart des CD et DVD disponibles sur le marché : DVD, DivX®, (S)VCD, CD MP3/WMA, CD(RW) et Picture CD. SVCD signifie « Super Video CD ». La qualité d'un SVCD est supérieure à celle d'un VCD : doté d'une plus haute résolution, le SVCD produit des images beaucoup plus nettes. Le format DivX® vous permet de profiter de vidéos encodées. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes annonces et des clips vidéo sur des CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles.
Ce caisson de basses numérique sans fil est optimisé pour reproduire les basses fréquences. Vous obtenez une reproduction puissante des basses profondes avec un minimum de distorsion.
Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.
3.7
sur 6
14
Avis
Lalle
04/05/2018
Sverige
DVD-mikrosystem MCD388
Det här microsystemet har bra ljud och den är lättplacerad och är lättanvänd.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCD388 Tunt DVD-mikrosystem
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCD388 Tunt DVD-mikrosystem
stoneboy
17/03/2017
Danmark
Virkelig god lyd til 5 stjerner
Et virkelig godt musikanlæg med en god og kraftfuld lyd lige til 5 stjerner.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCD388 Elegant DVD-mikrosystem
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCD388 Elegant DVD-mikrosystem
Pallino66
04/09/2016
Italia
Problema espulsione cd audio
Salve volevo segnalare un problema al mio philips mcd 388 e più precisamente premendo il tasto eject il cd appena ascoltato correttamente non esce dal vassoio. Perché?
Cet avis concerne le produit MCD388 Elegante sistema micro DVD
Cet avis concerne le produit MCD388 Elegante sistema micro DVD