Surveillance immédiate sur votre iPhone ou iPad

Une fois que vous avez installé votre système de surveillance sans fil InSight sur votre réseau domestique, vous pouvez accéder instantanément au flux vidéo depuis votre iPhone or iPad n'importe où, via les réseaux EDGE, 3G et sans fil. Vous pouvez donc surveiller votre maison où et quand vous le souhaitez !