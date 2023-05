Les deux éclairages les plus utilisés réunis dans une même lampe

Différentes tâches nécessitent différentes luminosités. Le projecteur Philips Xperion 6000 Flood réunit en une même lampe les deux types d'éclairage d'atelier les plus couramment utilisés : un faisceau de projecteur grand angle uniforme pour un travail prolongé sur de grands espaces, et un éclairage précis qui concentre la lumière sur une petite zone de manière à optimiser le contraste et la luminosité, ce qui est idéal pour les inspections détaillées et les espaces exigus.