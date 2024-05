Des performances durables

Les lampes Philips Ultinon Access LED sont rigoureusement testées et vérifiées pour garantir une durabilité à long terme et des performances prolongées. Notre gamme offre une durée de vie jusqu'à trois fois supérieure à celle d'une lampe halogène comparable et une lumière homogène tout au long de sa durée de vie. La politique de garantie de Philips couvre les lampes Philips Ultinon Access LED. Rendez-vous sur Philips.com/auto-warranty pour en savoir plus et souscrire à une extension de garantie**. Profitez du meilleur de la technologie d'aujourd'hui avec les lampes Philips Ultinon Access LED.