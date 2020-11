Vous avez le choix entre 100 lm en mode Éco et 200 lm en mode Boost intense

Le faisceau principal de la Philips RCH10S offre deux niveaux de flux lumineux. Pour une utilisation courante et une longue autonomie, sélectionnez le mode Éco produisant une lumière vive à 100 lumens. Le mode Boost produit un éclairage intense à 200 lumens, mais décharge plus rapidement la batterie. Vous bénéficiez ainsi de plus de souplesse pour adapter l'éclairage à votre tâche.