Nettoie plus profondément entre les dents, résultats impeccables*

Avec une technologie d'implantation avancée et des brins ultra-longs, InterCare permet d'éliminer plus de plaque dentaire entre les dents qu'une brosse à dents manuelle et d'améliorer la santé de vos gencives en seulement deux semaines. Voir tous les avantages