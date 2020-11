Hachage en gros morceaux avec ChopDrop

Le hachoir Philips OnionChef emploie une vitesse réduite optimale pour sa technologie ChopDrop, afin d'obtenir des morceaux toujours secs et réguliers, qu'il s'agisse d'oignons ou d'autres ingrédients fragiles, tels que les courgettes, œufs durs, poivron, mozzarella, ou encore d'ingrédients durs, tels que les noix, carottes etc. Idéal pour les plats quotidiens, les préparations d'apéritif (salsa, tzatziki), les sauces, les risottos et bien plus encore !