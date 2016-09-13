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têtes de rasage

HQ56/50

4.2
| (36) Avis | 91% recommandent ce produit
Un rasage de près
En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage coupent 9 millions de poils sur votre visage. Remplacez-les pour retrouver des performances optimales.
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Un rasage de près

  • CloseCut

  • Compatible avec HQ900

  • Compatible avec HQ64, HQ66, HQ68, HQ69

Rase les poils les plus courts

Lames CloseCut durables et auto-affûtées, pour un rasage de près

Lames CloseCut durables et auto-affûtées, pour un rasage de près

Les lames CloseCut bénéficient d'une ingénierie de précision, pour un rasage de près efficace à chaque fois. Les lames auto-affûtées durables ne s'émoussent pas, pour un rasage rapide et efficace, jour après jour.

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4.2

sur 6

36

Avis

91%

recommandent ce produit

13/09/2016

België

België

bonne qualité

5 étoile si je trouve les têtes pour mon HQ5426 qui n'est pas repris dans la liste de compatibiler

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HQ56/50 têtes de rasage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HQ56/50 têtes de rasage

29/12/2021

France

France

j'en suis satisfait

J'ais commencer avec un rasoir philips depuis 1951, et je n'ais jamais ete dé9u J'ais acheté un rasoir philips en 1951 en Allemagne pendant mon Service depuis je n'ais jamais quitté philips , et je ne m'en plaint pas !

Avantages

rase tres bien,et de pres

Contre

aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HQ56/50 têtes de rasage

Oui, je recommande ce produit

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08/11/2016

France

France

Acheteur vérifié

tres bon produits

facile de pose et d'utilisation Tres bonne qualité de rasage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HQ56/50 têtes de rasage

Oui, je recommande ce produit

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