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Arrêté
HQ6645/16
Système à double lame du rasoir Philips : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et précis.
S'adapte automatiquement à toutes les courbes de votre visage et de votre cou, pour un rasage agréable, tout en douceur.
Les lames effilées de votre rasoir Philips sont au plus près de votre peau, pour un rasage exceptionnel.
1.5
sur 6
2
Avis
nigel67
02/09/2014
United Kingdom
i have found this shaver to be very disappointing
I have used Phillips shavers a lot over the years with few problems this one however . I'm very dissatisfied with it cut and. Has poor shavecomfort
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver
totem48
03/02/2025
Italia
dovete scrivere per prima cosa la sigla delle testine che monta !!!!!!
Avantages
leggero
Contre
non taglia
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6645/16 Rasoio elettrico
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6645/16 Rasoio elettrico
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.