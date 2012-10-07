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  • Rasage de près, même dans le cou
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Arrêté

Shaver series 3000Rasoir électrique à sec

HQ6990/16

4
| (225) Avis | 89% recommandent ce produit

1 récompense

Rasage de près, même dans le cou
Le système Flex & Float combiné aux lames Lift & Cut offre un rasage de près confortable à un prix abordable.
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n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Lames Lift&Cut

Rasage de près, même dans le cou

  • Têtes CloseCut, Flex & Float

  • 35+ min d'autonomie / 1 h de charge

  • Tondeuse rétractable

Lames Lift & Cut qui soulèvent les poils pour un rasage de près

Le système à deux lames Lift & Cut soulève les poils pour un rasage confortable.

Le système Flex & Float épouse les courbes du visage et du cou

Le système Flex & Float épouse les courbes du visage et du cou

S'adapte automatiquement à toutes les courbes de votre visage et de votre cou, pour un rasage agréable, tout en douceur

Autonomie de plus 35 minutes, après 1 heure de charge

Autonomie de plus 35 minutes, après 1 heure de charge

L'autonomie est de 35 minutes minimum, soit 14 rasages environ, pour 1 heure de charge. Branchez l'appareil sur le secteur pendant 3 minutes pour disposer de suffisamment d'autonomie pour un rasage.

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  • Award image AWARD-612375

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4.0

sur 6

225

Avis

89%

recommandent ce produit

07/10/2012

France

France

Ne regrette pas mon achat

Très bon produit, facile d'utilisation. A recommander.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6990/33 Rasoir électrique à sec

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07/10/2012

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16/10/2011

France

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excellent rapport qualité prix et facilité d'utilisation

PRODUIT TRES AGREABLE ET SIMPLE D'UTILISATION. PRATIQUE ET MAGNIABLE

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6990/16 Rasoir électrique à sec

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 