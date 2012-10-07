Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
Charge rapide
Le système à double lame de ce rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près.
Pour des performances optimales, remplacez les têtes de rasage de votre rasoir Philips tous les deux ans (référence : HQ55).
Suit automatiquement les courbes de votre visage et de votre cou.
4.0
sur 6
225
Avis
89%
recommandent ce produit
JOKA62
07/10/2012
France
Acheteur vérifié
Ne regrette pas mon achat
Très bon produit, facile d'utilisation. A recommander.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6990/33 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6990/33 Rasoir électrique à sec
patval
07/10/2012
France
Ne regrette pas mon achat
Très bon produit, facile d'utilisation. A recommander.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6990/33 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6990/33 Rasoir électrique à sec
OLIVE02
16/10/2011
France
excellent rapport qualité prix et facilité d'utilisation
PRODUIT TRES AGREABLE ET SIMPLE D'UTILISATION. PRATIQUE ET MAGNIABLE
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6990/16 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6990/16 Rasoir électrique à sec
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.