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Niet meer leverbaar
Snel opladen
Het systeem met dubbele mesjes van dit elektrische scheerapparaat tilt haren om op ze op comfortabele wijze onder het huidoppervlak af te scheren.
Vervang voor maximale prestaties de scheerhoofden van uw Philips-scheerapparaat iedere twee jaar met HQ55.
Volgt automatisch alle contouren van uw gezicht en hals.
4.0
van 5
225
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
FrankLake
03/12/2013
België
doet wat het moet doen, en doet dat prima
Dit scheerapparaat werkt prima. Snel, glad en zuinig in verbruik. Doordat mijn kin snel glad aanvoelt is de scheerbeurt snel voorbij en moet ik niet zo vaak opladen. Zeer tevreden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6990/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6990/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ramses
20/05/2012
België
Uitstekend
Daar heb ik géén woorden voor! Beter had ik mij niet kunnen aaanschaffen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6990/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6990/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Jacobus12345
02/01/2025
Nederland
Kwaliteit!
Ooit gekocht ergens rond het jaar 2002. Nu 23 jaar later in 2025 zijn de mesjes aan vervanging toe.
Voordelen
Goede kwaliteit
Nadelen
Snoer is wat kort.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6990/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6990/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.