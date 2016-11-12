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  • Rasage de près, même dans le cou
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Arrêté

Shaver series 3000Rasoir électrique à sec

HQ6940/33

4.1
| (55) Avis | 87% recommandent ce produit
Rasage de près, même dans le cou
Rasoir électrique Philips HQ6940 efficace et abordable. Le système Reflex Action combiné à la technologie Super Lift&Cut offrent un rasage de très près confortable.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Lames CloseCut

Rasage de près, même dans le cou

  • Têtes CloseCut, Flex & Float

  • Fonctionnement sur secteur uniquement

Technologie Super Lift&Cut

Technologie Super Lift&Cut

Le système à double lame de ce rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près.

Têtes de remplacement

Pour des performances optimales, remplacez les têtes de rasage de votre rasoir Philips tous les deux ans (référence : HQ55).

Système Reflex Action

Système Reflex Action

Suit automatiquement les courbes de votre visage et de votre cou.

Spécificités Techniques

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4.1

sur 6

55

Avis

87%

recommandent ce produit

12/11/2016

France

France

Acheteur vérifié

correct

Elle fonctionne toujours mais à moitié car le petit bout en plastique de la lame d précision est cassé mais si non elle fonctionne parfaitement rasage de prés impeccable, merci à Philips de sa bonne fabrication.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6940/16 Rasoir électrique à sec

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6940/16 Rasoir électrique à sec

12/11/2016

France

France

Acheteur vérifié

correct

Elle fonctionne toujours mais à moitié car le petit bout en plastique de la lame d précision est cassé mais si non elle fonctionne parfaitement rasage de prés impeccable, merci à Philips de sa bonne fabrication.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6940/16 Rasoir électrique à sec

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6940/16 Rasoir électrique à sec

05/11/2011

France

France

Répond très bien à l'usage pour lequel il est destiné

Ce rasoir fait suite à deux autres identiques de marque PHILIPS qu'il a remplacé après .... 40 ans de bons et loyaux services. Les anciens n'avaient que 2 têtes et j'apprécie dans ce nouveau rasoir ses 3 têtes qui rendent le rasage plus rapide. J'en espère la même fiabilité !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6940/33 Dry electric shaver

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6940/33 Dry electric shaver

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 