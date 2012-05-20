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Niet meer leverbaar
CloseCut-scheerhoofden, Flex & Float
Alleen gebruik met snoer
Het systeem met dubbele mesjes van dit elektrische scheerapparaat tilt haren om op ze op comfortabele wijze onder het huidoppervlak af te scheren.
Vervang voor maximale prestaties de scheerhoofden van uw Philips-scheerapparaat iedere twee jaar met HQ55.
Volgt automatisch alle contouren van uw gezicht en hals.
4.1
van 5
55
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Jola
20/05/2012
België
Eenvoudig
Doet wat het moet doen, zonder overbodige gadgets. Eerlijk, eenvoudig product.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6940/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6940/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
doot
10/10/2011
Nederland
Uitstekend
voldoet aan de verwachting. Correcte prijs/kwaliteit.....
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6940/33 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6940/33 Elektrisch apparaat voor droog scheren
youri
09/10/2011
Nederland
prima apparaat weinig lawaai goed glad
uitstekend.dit apparaat is voor een ieder aan te bevelen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6940/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6940/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.