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Arrêté
Système à double lame du rasoir Philips : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et précis.
S'adapte automatiquement à toutes les courbes de votre visage et de votre cou, pour un rasage agréable, tout en douceur.
Les lames effilées de votre rasoir Philips sont au plus près de votre peau, pour un rasage exceptionnel.
4.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
Bruma
13/05/2020
Nederland
Acheteur vérifié
Scheren
Een fijn scheerapparaat die fijn en goed scheert erg goed een gezien de prijs kun je niet merken dat hij zo goed is Dus de kwaliteitswerk kwaliteit de prijsverhouding een dikke 9 klasse
Avantages
Scheet goed en snel
Contre
Deze vragenlijst
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektrisch scheerapparaat
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektrisch scheerapparaat
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.