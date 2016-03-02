Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
CloseCut
Past op de HQ900-serie
Past op de HQ64, HQ66, HQ68 en HQ69
CloseCut-mesjes zijn tot in detail ontworpen voor een betrouwbaar glad scheerresultaat, elke keer opnieuw. De duurzame zelfslijpende mesjes verslijten niet zodat u snel en efficiënt kunt blijven scheren.
4.2
van 5
36
Reviews & awards
91%
beveelt dit product aan
Fransk
02/03/2016
Nederland
handig in gebruik
goed scheerresultaat ,accu werkt prima . Makkelijk te reinigen en goed in de hand liggend apparaat.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ56/50 scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ56/50 scheerhoofden
Blonkie
01/06/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Scheerkop vervanging is sucsesvol!
Het vervangen van de scheerkoppen is, zoals Philips aanbeveelt, succesvol. Zoals Philips aanbeveelt is het vervangen van de koppen elke 2 jaar, nu ja, in mijn geval iets langer, een succes. De nieuwe koppen scheren beter. Een opmerking nog: naast slijtage op de koppen, kan ook slijtage op het koppen armatuur ontstaan. Na 5 jaar zijn deze ook niet meer helemaal in orde. Een vraag dus: zijn de armaturen ook na te bestellen?
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ56/50 scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ56/50 scheerhoofden
sixtyfour
08/02/2012
Nederland
Glad gezicht
Snelle levering om er weer glad uit te zien. Juiste product, past altijd dus.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ56/50 scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ56/50 scheerhoofden