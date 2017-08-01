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Niet meer leverbaar
Het dubbel-messysteem van uw Philips-scheerapparaat: het eerste mes tilt de haartjes op, het tweede scheert de haartjes af en zorgt voor aangenaam en glad scheren.
Volgt automatisch de contouren van uw gezicht en hals, voor flexibel en aangenaam scheren.
Plaats de haarscherpe scheermesjes van uw Philips-scheerapparaat dichter tegen uw huid voor uitzonderlijk glad scheren.
4.0
van 5
13
Reviews & awards
92%
beveelt dit product aan
Frosty
01/08/2017
Nederland
Uitstekend scheerapparaat en systeem!
Dit is het beste scheersysteem ooit gemaakt. Ik heb het apparaat al ong.10 jaar ofzo en hij scheert nog steeds zo goed als toen ik em kocht. Gewoon regelmatig schoonhouden. Nog nooit 1 onderdeel ervan vervangen!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat
Frederik35
01/08/2017
Nederland
Uitstekend scheerapparaat en systeem!
Dit is het beste scheersysteem ooit gemaakt. Ik heb het apparaat al ong.10 jaar ofzo en hij scheert nog steeds zo goed als toen ik em kocht. Gewoon regelmatig schoonhouden. Nog nooit 1 onderdeel ervan vervangen!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat
leo5
16/06/2013
Nederland
Een top scheerapparaat!!!
Dit is een fijn product hij scheert prima EENaanrader!!!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.