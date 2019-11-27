Estamos encantados con esta máquina de afeitar tan especial. La posibilidad de un afeitado húmedo es mas respetable con la piel. La daña e irrita menos. No ha salido ni una rojez, que antes eran habituales con mi cuchilla de afeitado. Así que el cambio ha sido ha mejor. Es precisa y permite afeitarte en pocos minutos porque tiene bastante fuerza y se adapta muy bien a las curvas de la cara. Tiene un afeitado muy preciso y limpio. Tengo que destacar que tiene un accesorio plegable por detrás, una pestaña para arreglar patillas y bigote y está genial porque permite que la afeitadora sea aún mas funcional. Es un accesorio muy útil, le dura bastante la batería y va sin cable por lo que sirve para llevar de viaje o en la maleta estando cargada. Ha cumplido de sobra las espectativas que tenia sobre ella y la función AquaTouch es práctica y no agresiva con la piel.