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  • Geweldige huidbescherming, glad scheren
  • Geweldige huidbescherming, glad scheren
  • Geweldige huidbescherming, glad scheren
  • Geweldige huidbescherming, glad scheren
  • Geweldige huidbescherming, glad scheren
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  • Geweldige huidbescherming, glad scheren
  • Geweldige huidbescherming, glad scheren
  • Geweldige huidbescherming, glad scheren
  • Geweldige huidbescherming, glad scheren

Niet meer leverbaar

Shaver series 3000Elektrisch scheerapparaat, nat/droog

AT620/14

3.9
| (27) Reviews & awards | 88% beveelt dit product aan
Geweldige huidbescherming, glad scheren
Geniet vanaf nu van een glad scheerresultaat zonder zorgen over een beschadigde huid. Gebruik AquaTouch met scheergel of -schuim voor nog meer comfort. Dankzij de Aquatec-afdichting kunt u verfrissend nat scheren. Gebruik het apparaat ook voor snel en eenvoudig droog scheren.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Geweldige huidbescherming, glad scheren

  • CloseCut-scheerhoofd

  • Nat/droog

  • Trimmer

Aquatec: nat scheren met schuim of eenvoudig droog scheren

Aquatec: nat scheren met schuim of eenvoudig droog scheren

De Aquatec-afdichting maakt het scheerapparaat 100% waterdicht. Gebruik het in de douche met uw favoriete scheergel of -schuim voor extra bescherming van de huid. Natuurlijk kunt u ook droog scheren als u dat handiger vindt. Wanneer u klaar bent, opent u de scheerhoofden en spoelt u het scheerapparaat eenvoudig af onder de kraan om het schoon te maken.

Soepel glijdende CloseCut-mesjes voor een glad resultaat.

Soepel glijdende CloseCut-mesjes voor een glad resultaat.

CloseCut-mesjes hebben afgeronde randen die soepel over uw huid glijden, zodat u altijd comfortabel scheert en een glad scheerresultaat krijgt.

Mesjes met consistent optimale resultaten voor tot 2 jaar.

Mesjes met consistent optimale resultaten voor tot 2 jaar.

Vervang elke 2 jaar uw scheerhoofden voor optimaal resultaat.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.9

van 5

27

Reviews & awards

88%

beveelt dit product aan

27/11/2019

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Goede behandeling

Zowel droog als nat scheren heeft voordelen voor winterse als zomer maanden

Voordelen

Kan beter schoon gemaakt worden

Nadelen

Bij opladen blijft lamp branden weet niet wanneer hij vol is

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 AT620/14 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 AT620/14 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog

20/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Good performance, reasonable price.

This was the cheapest wet/dry shaver I could find, and it functions perfectly adequately. I use it both for face shaving as well as Kojac style head shaving, and it produces a smooth effect that lasts all day. My one minor quibble is that like previous Phillips shavers, it is easy to accidentally switch it off when negotiating around face and head. Not recommended for “down-below”.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 AT620/14 Electric Shaver Wet and Dry

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 AT620/14 Electric Shaver Wet and Dry

20/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

Good performance, reasonable price.

This was the cheapest wet/dry shaver I could find, and it functions perfectly adequately. I use it both for face shaving as well as Kojac style head shaving, and it produces a smooth effect that lasts all day. My one minor quibble is that like previous Phillips shavers, it is easy to accidentally switch it off when negotiating around face and head. Not recommended for “down-below”.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 AT620/14 Electric Shaver Wet and Dry

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 AT620/14 Electric Shaver Wet and Dry

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 