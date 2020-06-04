ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Protection optimale de la peau pour un rasage doux
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Protection optimale de la peau pour un rasage doux
  • Protection optimale de la peau pour un rasage doux
  • Protection optimale de la peau pour un rasage doux
  • Protection optimale de la peau pour un rasage doux
  • Protection optimale de la peau pour un rasage doux
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Protection optimale de la peau pour un rasage doux
  • Protection optimale de la peau pour un rasage doux
  • Protection optimale de la peau pour un rasage doux
  • Protection optimale de la peau pour un rasage doux

Arrêté

Shaver series 3000Rasage électrique, à sec ou sous l'eau

AT620/14

3.9
| (27) Avis | 88% recommandent ce produit
Protection optimale de la peau pour un rasage doux
Pour un rasage rafraîchissant sans risque d'abîmer votre peau. Utilisez AquaTouch au gel ou à la mousse à raser pour un meilleur confort de la peau. Le joint Aquatec permet un rasage humide rafraîchissant et en toute sécurité. S'utilise également à sec pour un rasage rapide et confortable.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Protection optimale de la peau pour un rasage doux

  • Tête de rasage CloseCut

  • Rasage à sec ou sous l'eau

  • Tondeuse

AquaTec : rasage facile à sec ou rafraîchissant avec du gel ou de la mousse à raser

AquaTec : rasage facile à sec ou rafraîchissant avec du gel ou de la mousse à raser

Le système AquaTec garantit une parfaite étanchéité de votre rasoir. Utilisez-le sous la douche avec votre gel ou mousse à raser préférée, pour une protection optimale de votre peau. Vous pouvez également opter pour un rasage à sec pratique. Lorsque vous avez terminé, ouvrez simplement la tête et rincez-la sous l'eau pour nettoyer facilement votre rasoir.

Les lames CloseCut glissent sur votre peau pour un rasage de très près.

Les lames CloseCut glissent sur votre peau pour un rasage de très près.

Les lames CloseCut aux bords arrondis glissent sur votre peau, pour un rasage de près, confortable jour après jour.

Lames à l'efficacité constante pendant 2 ans.

Lames à l'efficacité constante pendant 2 ans.

Pour des performances optimales, remplacez vos têtes de rasoir tous les 2 ans.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.9

sur 6

27

Avis

88%

recommandent ce produit

04/06/2020

España

España

Acheteur vérifié

Afieta bien

Llevo mas de 20 años usando la maquinilla philips y me ha servido estupendamente, gracias.

Avantages

De mis amigos

Contre

nada

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 AT620/14 Afeitadora eléctrica Wet & Dry

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 AT620/14 Afeitadora eléctrica Wet & Dry

27/11/2019

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Goede behandeling

Zowel droog als nat scheren heeft voordelen voor winterse als zomer maanden

Avantages

Kan beter schoon gemaakt worden

Contre

Bij opladen blijft lamp branden weet niet wanneer hij vol is

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 AT620/14 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 AT620/14 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog

18/12/2018

España

España

Muy buena

Es una maquinilla que realiza un afeitado suave y apurado, tanto en seco como en mojado. Me ha creado muy buenas sensaciones.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 AT620/14 Afeitadora eléctrica Wet & Dry

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 AT620/14 Afeitadora eléctrica Wet & Dry

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 