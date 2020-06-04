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Arrêté
Tête de rasage CloseCut
Rasage à sec ou sous l'eau
Tondeuse
Le système AquaTec garantit une parfaite étanchéité de votre rasoir. Utilisez-le sous la douche avec votre gel ou mousse à raser préférée, pour une protection optimale de votre peau. Vous pouvez également opter pour un rasage à sec pratique. Lorsque vous avez terminé, ouvrez simplement la tête et rincez-la sous l'eau pour nettoyer facilement votre rasoir.
Les lames CloseCut aux bords arrondis glissent sur votre peau, pour un rasage de près, confortable jour après jour.
Pour des performances optimales, remplacez vos têtes de rasoir tous les 2 ans.
3.9
sur 6
27
Avis
88%
recommandent ce produit
No tengo.
04/06/2020
España
Acheteur vérifié
Afieta bien
Llevo mas de 20 años usando la maquinilla philips y me ha servido estupendamente, gracias.
Avantages
De mis amigos
Contre
nada
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 AT620/14 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 AT620/14 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
Buscher
27/11/2019
Nederland
Acheteur vérifié
Goede behandeling
Zowel droog als nat scheren heeft voordelen voor winterse als zomer maanden
Avantages
Kan beter schoon gemaakt worden
Contre
Bij opladen blijft lamp branden weet niet wanneer hij vol is
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 AT620/14 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 AT620/14 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog
MazinguerZ
18/12/2018
España
Partie de promotion
Muy buena
Es una maquinilla que realiza un afeitado suave y apurado, tanto en seco como en mojado. Me ha creado muy buenas sensaciones.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 AT620/14 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 AT620/14 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.