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Alle series

  • Gladde scheerbeurt, zelfs in de hals
  • Gladde scheerbeurt, zelfs in de hals
  • Gladde scheerbeurt, zelfs in de hals
  • Gladde scheerbeurt, zelfs in de hals
  • Gladde scheerbeurt, zelfs in de hals
  • Gladde scheerbeurt, zelfs in de hals
  • Gladde scheerbeurt, zelfs in de hals
  • Gladde scheerbeurt, zelfs in de hals

Niet meer leverbaar

Shaver series 3000Elektrisch apparaat voor droog scheren

HQ6940/16

4.1
| (55) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan
Gladde scheerbeurt, zelfs in de hals
Met dit Philips-scheerapparaat kunt u glad en comfortabel scheren voor een betaalbare prijs. De combinatie van het Reflex Action-systeem en de Super Lift & Cut-technologie staat garant voor glad en comfortabel scheren.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

CloseCut-mesjes

Gladde scheerbeurt, zelfs in de hals

  • CloseCut-scheerhoofden, Flex & Float

  • Alleen gebruik met snoer

Super Lift & Cut-technologie

Super Lift & Cut-technologie

Het systeem met dubbele mesjes van dit elektrische scheerapparaat tilt haren om op ze op comfortabele wijze onder het huidoppervlak af te scheren.

Vervangende scheerhoofden

Vervang voor maximale prestaties de scheerhoofden van uw Philips-scheerapparaat iedere twee jaar met HQ55.

Reflex Action-systeem

Reflex Action-systeem

Volgt automatisch alle contouren van uw gezicht en hals.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.1

van 5

55

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

20/05/2012

België

België

Eenvoudig

Doet wat het moet doen, zonder overbodige gadgets. Eerlijk, eenvoudig product.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6940/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6940/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren

10/10/2011

Nederland

Nederland

Uitstekend

voldoet aan de verwachting. Correcte prijs/kwaliteit.....

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6940/33 Elektrisch apparaat voor droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6940/33 Elektrisch apparaat voor droog scheren

09/10/2011

Nederland

Nederland

prima apparaat weinig lawaai goed glad

uitstekend.dit apparaat is voor een ieder aan te bevelen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6940/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6940/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 