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Niet meer leverbaar
Het systeem met dubbele mesjes van dit elektrische scheerapparaat tilt haren om op ze op comfortabele wijze onder het huidoppervlak af te scheren.
Vervang voor maximale prestaties de scheerhoofden van uw Philips-scheerapparaat iedere twee jaar met HQ55.
Volgt automatisch alle contouren van uw gezicht en hals.
3.9
van 5
40
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
berten
02/12/2013
België
Zeer GOED
Geeft geen signaal bij volledige oplading van de batterij!! Lichtje blijft altijd branden!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6920/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6920/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
moesemoese
02/12/2013
België
dit product voldoet volledig aan de verwachtingen
dit product voldoet volledig aan de verwachtingen, scheert uitstekend, is overal bruikbaar en heeft mooi design
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6920/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6920/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
loenen57
09/10/2011
Nederland
Is bijna geluidloos en scheert goed
Het is een aanrader scheert goed en is bijna geluidloos.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6920/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6920/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.