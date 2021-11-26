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Arrêté
Têtes CloseCut, Flex & Float
30 min d'autonomie pour 8 h de charge
Le système à double lame de ce rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près.
Pour des performances optimales, remplacez les têtes de rasage de votre rasoir Philips tous les deux ans (référence : HQ55).
Suit automatiquement les courbes de votre visage et de votre cou.
4.0
sur 6
70
Avis
80%
recommandent ce produit
Bigoudi53
26/11/2021
France
Ce produit est excellent !
Malgré son "grand âge " (2014) , fonctionne toujours très bien et bien mieux qu'un autre , beaucoup plus récent, mais d'une autre marque .... Aucune pièce de changée et n'apparait pas encore en fin de vie !
Avantages
Tous
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6970/33 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6970/33 Rasoir électrique à sec
keny571
16/07/2012
France
Très Bon rapport qualité prix
Très bonne qualité esthétique, bonne autonomie et très Bon rapport qualité prix
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6970/16 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6970/16 Rasoir électrique à sec
jeff71
19/10/2011
France
PRODUIT DE HAUTE QUALITE ET TRES GRANDE AUTONOMIE
Produit de très bonne qualité, facile à utiliser, nettoyage rapide, avec une autonomie importante, de l'ordre de 10jours.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6970/33 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6970/33 Rasoir électrique à sec
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.