ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Des coiffures en toute simplicité avec la fonction ionique
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Des coiffures en toute simplicité avec la fonction ionique
  • Des coiffures en toute simplicité avec la fonction ionique
  • Des coiffures en toute simplicité avec la fonction ionique
  • Des coiffures en toute simplicité avec la fonction ionique
  • Des coiffures en toute simplicité avec la fonction ionique
  • Des coiffures en toute simplicité avec la fonction ionique
  • Des coiffures en toute simplicité avec la fonction ionique
  • Des coiffures en toute simplicité avec la fonction ionique
  • Des coiffures en toute simplicité avec la fonction ionique
  • Des coiffures en toute simplicité avec la fonction ionique
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Des coiffures en toute simplicité avec la fonction ionique
  • Des coiffures en toute simplicité avec la fonction ionique
  • Des coiffures en toute simplicité avec la fonction ionique
  • Des coiffures en toute simplicité avec la fonction ionique
  • Des coiffures en toute simplicité avec la fonction ionique
  • Des coiffures en toute simplicité avec la fonction ionique
  • Des coiffures en toute simplicité avec la fonction ionique
  • Des coiffures en toute simplicité avec la fonction ionique
  • Des coiffures en toute simplicité avec la fonction ionique

Arrêté

EssentialBrosse soufflante

HP8662/00

4.1
| (57) Avis
Des coiffures en toute simplicité avec la fonction ionique
Séchez et stylisez en même temps. La brosse soufflante Philips Essential vous permet de créer de magnifiques styles naturels tout en apportant plus de brillance à vos cheveux grâce à la fonction ionique. Les 3 accessoires conviennent aux cheveux longs et courts, pour une utilisation en toute simplicité.
Voir tous les avantages

Des coiffures en toute simplicité avec la fonction ionique

  • 3 accessoires

  • Fonction ionique

  • Fonction ThermoProtect

Puissance de 800 W pour une maitrise totale de votre style et des résultats dignes d’un institut de beauté

Puissance de 800 W pour une maitrise totale de votre style et des résultats dignes d’un institut de beauté

La brosse soufflante avec débit d’air de 800 W sèche et coiffe en douceur. Obtenez des résultats dignes d’un institut de beauté tous les jours.

Fonction ionique pour des cheveux brillants et sans frisottis

Fonction ionique pour des cheveux brillants et sans frisottis

La technologie ionique assure un séchage anti-statique. Les ions chargés négativement éliminent l'électricité statique, préservent les cheveux et lissent les cuticules pour plus de brillance. Résultat : des cheveux lisses, sans frisottis, d'une brillance incomparable.

Réglage de température ThermoProtect

Réglage de température ThermoProtect

La fonction ThermoProtect assure une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance. Obtenez des résultats exceptionnels tout en préservant vos cheveux.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 6

57

Avis

30/01/2020

France

France

Acheteur vérifié

Excellente brosse soufflante pour cheveux fragiles

J'ai choisi cette brossse à 800 W car je voulais pouvoir sécher mes cheveux en adoptant des coiffures stylisées et préserver mes cheveux fins & colorés. Pari hautement réussi ! De plus, la brossse plate me permet de réaliser un brushing lisse sans utiliser de plaque lissante.

Avantages

Séchage rapide avec une chaleur moyenne

Contre

Adapté pour cheveux fins

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Essential HP8663/00 Brosse soufflante

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Essential HP8663/00 Brosse soufflante

13/05/2020

België

België

airstyler

Met dit product kun je elke haarstijl maken, stijl haar, licht golvend en krullen .

Avantages

goede airstyler

Contre

geen

Cet avis concerne le produit Essential HP8663/00 Airstyler

Cet avis concerne le produit Essential HP8663/00 Airstyler

27/04/2020

Deutschland

Deutschland

Perfektes Styling

Super einfaches Styling mit fast grenzenlosen Möglichkeiten. Meine Haare werden nicht mehr strapaziert und brechen weniger.

Avantages

Gesünderes Styling

Contre

Verschluss öffnet sich leicht, wenn man mit den Fingern dran kommt beim stylen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Essential HP8663/00 AirStyler

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Essential HP8663/00 AirStyler

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.