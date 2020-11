Restez organisé lors de vos déplacements

Sécurisez votre appareil de PPC et protégez-le lors de vos déplacements. Cette mallette a été spécifiquement conçue pour le DreamStation Go, sans perte d’espace. Le kit inclut également une pochette séparée et lavable en machine pour votre masque et votre circuit. Voir tous les avantages