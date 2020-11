Solution de transport tout-en-un

La sacoche de voyage pour appareil PPC allie confort, flexibilité, discrétion et professionnalisme pour les patients qui voyagent avec leur système de traitement. Emportez votre ordinateur portable, votre appareil PPC, vos magazines et autres petits éléments utiles avec vous. La sacoche de voyage est équipée de plusieurs poches et compartiments zippés.