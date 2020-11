Stabilité tout au long de la nuit

Grâce à sa conception innovante, le harnais DreamWear avec bras de support offre une meilleure stabilité pendant votre sommeil et évite ainsi que le masque ne glisse. Les bras de support du harnais fonctionnent comme des branches de lunettes, ce qui permet d’éviter que le masque et le harnais ne bougent au cours de leur utilisation. Par ailleurs, les statistiques le prouvent : 85 % des utilisateurs d’embouts narinaires en gel1 et 88 % des utilisateurs de masques nasaux2 DreamWear ont déclaré que, grâce à cette nouvelle conception de harnais, les masques étaient plus stables qu’avec le harnais d’origine.