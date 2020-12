La seule lampe de réveil dont l'efficacité est cliniquement prouvée

À ce jour, l'Éveil Lumière Philips est le seul appareil dont l'efficacité est scientifiquement prouvée. Pour faire de l'Éveil lumière le meilleur produit possible, capable de vous réveiller naturellement et en pleine forme, nous avons réalisé de nombreux essais cliniques. Les études prouvant les effets de l'Éveil lumière sur le réveil ont été menées par des laboratoires scientifiques indépendants. Ainsi, nous avons prouvé, entre autres choses, que l'Éveil Lumière Philips vous réveille non seulement plus naturellement, mais vous donne également plus d'entrain, et améliore votre humeur le matin.