La technologie Fat Removal sépare et piège l'excédent de graisse

Mangez plus sain en éliminant l'excédent de graisse des plats. L'Airfryer Philips est la seule friteuse saine avec technologie Fat Removal pour séparer et piéger l'excédent de graisse. Savourez des fritures plus saines, croustillantes à l'extérieur, et tendres à l'intérieur, avec un maximum de goût et un minimum de matières grasses.