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  • Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur*
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Reconditionné

PerfectCare VivaCentrale vapeur

GC7051/30R1

1 récompense

Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur*
La centrale vapeur Philips vous permet de repasser plus rapidement et plus facilement. Aucun réglage de la température n'est nécessaire, grâce à la technologie révolutionnaire OptimalTEMP.
Voir tous les avantages

Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus

aucun réglage de la température nécessaire

Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur*

  • Pression de la pompe maxi. 5,5 bar

  • Effet pressing jusqu'à 230 g

  • Réservoir d'eau de 2 l

  • Design compact

Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plis

Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plis

Grâce à cette technologie révolutionnaire, le repassage est extrêmement rapide. La vapeur puissante et continue élimine les faux plis. Repassez également les tissus plus épais rapidement et en toute simplicité. La fonction Effet pressing est idéale pour effectuer un défroissage vertical et éliminer les faux plis les plus tenaces.

Du jean à la soie, aucun réglage de température nécessaire

Du jean à la soie, aucun réglage de température nécessaire

Avec la technologie OptimalTEMP, vous ne perdrez plus votre temps à changer de réglage de température, à attendre que la température souhaitée soit atteinte, ou à trier vos vêtements. Repassez les vêtements, du jean à la soie, avec l'assurance de ne rien brûler, grâce à une combinaison idéale de température et de débit vapeur puissant et continu.

La semelle chaude peut être posée sur la table à repasser en toute sécurité

La semelle chaude peut être posée sur la table à repasser en toute sécurité

Avec la technologie innovante OptimalTEMP, aucun vêtement repassable ne brûle. Outre la tranquillité d'esprit apportée lors du repassage, cela signifie également qu'il est possible de laisser la semelle chaude du fer sur votre table à repasser recouverte d'une housse en coton sans l'endommager. Ainsi, vous soulagez vos poignets qui n'auront pas à lever le fer de sa base aussi souvent.

Spécificités Techniques

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  1. Par rapport au fer vapeur Philips EasySpeed