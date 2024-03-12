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GC7000 Series_UM_WEU_4239 001 11221_user manual

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  • 12 March 2024

La centrale vapeur Philips vous permet de repasser plus rapidement et plus facilement. Aucun réglage de la température n'est nécessaire, grâce à la technologie révolutionnaire OptimalTEMP.

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