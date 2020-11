Boîte en plastique résistante et hygiénique

Cette boîte sur mesure comporte une cloison permettant de ranger le tuyau et est dotée d'un plateau, qui se loge au-dessus de l'aspirateur, conçu pour recevoir la brosse, le tube et autres accessoires. Il peut aussi contenir d'autres accessoires de nettoyage, tels que chiffons, sprays, etc. La boîte est dotée d'un couvercle plat, ce qui permet d'entreposer d'autres objets au-dessus.