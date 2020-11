La brosse à 360 degrés collecte simultanément les poussières et les saletés de tous les côtés

La brosse à 360 degrés recueille la poussière et la saleté de tous les côtés grâce à sa conception unique et à son débit d'air élevé. Nettoyez plus rapidement et plus efficacement, car la poussière et la saleté sont aspirées facilement à chaque mouvement, de tous les côtés, en sens aller comme en sens retour. Avec la brosse à 360 degrés, chaque mouvement compte. La brosse à 360 degrés est spécialement conçue pour tous les types de sols. Vous pouvez nettoyer le parquet, le stratifié et la moquette facilement et rapidement, sans avoir à changer les embouts.