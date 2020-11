Tot wel 75 minuten krachtig en zonder onderbrekingen schoonmaken, dankzij de 25,2V Lithium-Ion batterij

Met de Philips steelstofzuiger series 7000 Aqua kunt u, in combinatie met het stofzuig- en dweilmondstuk tot 75 minuten stofzuigen en dweilen in de ECO-stand. In de normale stand kunt u tot 35 minuten stofzuigen en dweilen en in de Turbo-stand maar liefst 30 minuten. Met het roterende 360 graden mondstuk met LED-verlichting, levert de steelstofzuiger genoeg gebruikstijd om uw hele huis snoerloos, krachtig en zonder onderbrekingen schoon te maken. In de turbostand kunt u maar liefst 28 minuten schoonmaken. In de normale stand gaat de batterij tot 30 minuten mee en in de ECO-stand kun tot 70 minuten zonder onderbrekingen schoonmaken. De batterij heeft een laadtijd van 5 uur. Philips steelstofzuiger series 7000 Aqua kan worden opgeladen via de magnetische oplader.