Rapide. 3-en-1 : aspirateur, lavage à l'eau et aspirateur à main

Le nouvel aspirateur sans fil SpeedPro Aqua offre un nettoyage rapide et efficace, même dans les endroits les plus difficiles à atteindre. Il est équipé d'une brosse d'aspiration à 180° garantissant une aspiration précise de la saleté et un système d'aspiration et de nettoyage unique. Voir tous les avantages